Kabus bir ülkeyi yıkıp geçti! Görüntüler korkunç!
Filipinler'i vuran Rai Tayfunu, ülkedeki insanlara faciayı yaşatmaya devam ediyor.
Ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerini Rai Tayfunu'nun yol açtığı afette ölenlerin sayısı 75'e çıktı.
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BBC'nin haberine göre, hızı saatte 195 kilometreyi bulan tayfun, birçok bölgede elektrik kesintisi ve ciddi yıkıma sebep oldu.
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Filipinler'in merkezinde yer alan ve afetten en fazla etkilenen kenti Bohol'un Valisi Arthur Yap, resmi olarak afette 49 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin kayıp olduğunu belirtti.
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Yap, Facebook hesabı üzerinden yayınladığı videoda, "Bohol'un maruz kaldığı hasarın büyüklüğü maalesef gözler önünde. İnsanlar çok büyük zarar gördü" dedi.
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