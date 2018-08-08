2 günde iki kez sel vurdu

Saat 18.00 saatlerinde başlayan sağanak yağış Karaköy Mahallesi’nde büyük çapta hasara neden oldu. İlk saatlerde 2 kişinin kaybolduğu bilgisi alınan Karaköy’de daha sonra bu bilginin yanlış olduğu anlaşıldı. Yüzlerce dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü çok sayıda ahırın kullanılamaz hale geldiği mahallede onlarca küçükbaş hayvanın telef olduğu kaydedildi. Sel afetinin yaşanmasıyla birlikte Elmalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı.