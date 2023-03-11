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Kabus uyandı! Peş peşe patlamalar meydana geldi, alarm durumuna geçildi

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda bugün 6 yeni patlama daha kaydedildi. Yanardağda bu yıl meydana gelen patlamaların sayısı 179’a yükseldi.

Kabus uyandı! Peş peşe patlamalar meydana geldi, alarm durumuna geçildi - Resim: 1

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yayınlanan günlük rapora göre, Popocatepet Yanardağı’nda son 24 saatte 6 yeni patlama ve 156 kez gaz ve kül çıkışı kaydedildi. 

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Kabus uyandı! Peş peşe patlamalar meydana geldi, alarm durumuna geçildi - Resim: 2

Yetkililer, yanardağda patlayıcı faaliyetin orta ölçekte devam edeceğini belirtirken, çevredeki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlara muhtemel kül yağışına karşı önlem alma ve yanardağın kraterine 12 kilometreden daha fazla yaklaşmama uyarılarında bulundu.

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Kabus uyandı! Peş peşe patlamalar meydana geldi, alarm durumuna geçildi - Resim: 3

Dün bir patlamanın yaşandığı Popocatepetl Yanardağı’nda bugün meydana gelen patlamalarla birlikte 2023 yılında kaydedilen patlamaların sayısı 179’a yükseldi.

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Kabus uyandı! Peş peşe patlamalar meydana geldi, alarm durumuna geçildi - Resim: 4

Bir yılı aşkın süredir faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor. 

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