Kabus uzaydan görüntülendi! 10 günde 3 kat arttı
Marmara Denizi'ni saran deniz salyası, uydu aracılığıyla uzaydan görüntülendi. İTÜ UHUZAM tarafından Mart ayından itibaren alınmaya başlanan uydu kayıtlarında, Marmara Denizi'nde müsilajın 10 günde 3 kat arttığı belirlendi.
Türkiye'nin ilk uydu yer istasyonu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM) tarafından, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj uydu aracılığıyla uzaydan görüntülendi.
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UHUZAM Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajın dağılımını ve yoğun olduğu bölgeleri tespit etmek için çalışma başlattı.
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Bu kapsamda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj dağılımı, Pleiades, Spot 5 ve Spot 6&7 uyduları aracılığıyla görüntülendi. Uzaydan alınan görüntü kayıtlarıyla Marmara Denizi'nde müsilajın alanları tespit edildi.
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Mart ayından itibaren alınmaya başlanan uydu kayıtlarında, Marmara Denizi'nde müsilajın artış hızı da belirlendi.
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