Kabus uzaydan görüntülendi! 10 günde 3 kat arttı

Türkiye'nin ilk uydu yer istasyonu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM) tarafından, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj uydu aracılığıyla uzaydan görüntülendi.