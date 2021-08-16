Kabus yeniden hortladı: Bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler...
Washington'dan gelen bu görüntüler tamamen gerçek. Uluslararası haber ajansları AP ve Reuters'ın peş peşe servis ettiği fotoğraflar, adeta bilim kurgu filmlerinden alınmış havası veriyor.
Washington'dan gelen bu görüntüler tamamen gerçek. Uluslararası haber ajansları AP ve Reuters'ın peş peşe servis ettiği fotoğraflar, görenleri şaşkına çevirdi. Kabus tam bitti derken yeniden hortladı, hem de daha büyük bir tehlikeyi de beraberinde getirerek...
Bilim kurgu filmlerini aratmayan bu görüntüler 24 Ekim'de çekildi. Haşere kontrol uzmanları, istilacı dev eşekarısının ABD’de bulunan ilk yuvasını, büyük bir operasyonla imha ettmişti. Ancak yeni bulgular kabusun henüz bitmemiş olabileceğini gösterdi.
Washington Eyaleti Tarım Bakanlığı’nın Pazar günü yaptığı açıklamada, Blaine şehri yakınlarında bulunan yuvayı kaldırdıklarını ifade etmişti. Açıklamada, "Bakanlığın haşere programı, bir ağaç kovuğunda bulunan yuvadaki çok sayıda örneği vakumlu cihazla topladı." ifadelerini kullanmıştı.
Washington Eyaleti Tarım Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Uzmanı Cassie Cichorz, dev eşekarısı yuvasını ortadan kaldırmaya yardım etmeden önce koruyucu kıyafet giydirilirken böyle görüntülenmişti.