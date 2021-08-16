Kabus yeniden hortladı: Bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler...

Washington'dan gelen bu görüntüler tamamen gerçek. Uluslararası haber ajansları AP ve Reuters'ın peş peşe servis ettiği fotoğraflar, görenleri şaşkına çevirdi. Kabus tam bitti derken yeniden hortladı, hem de daha büyük bir tehlikeyi de beraberinde getirerek...