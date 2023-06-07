Kabusa uyandılar... Güneşli bir gün yerine her yer simsiyahtı...
Kanada'da devam eden orman yangınları nedeniyle Kuzey Amerika'daki milyonlarca insan için yüksek riskli hava kalitesi uyarıları yayınlandı. ABD2ye ulaşan dumanlar şehri dumanla kapladı.
AirNow’ın derecelendirmesine göre 0-50 arası hava kalitesi yeşil, 50-100 arası sarı, 100-150 arası turuncu, 150 ve üzeri ise sağlık için tehlikeli anlamında kırmızı ve mor renklerle sembolize ediliyor.
Gün boyu puslu havaya sebep olan New York ve New Jersey bölgelerindeki yangın dumanlarının kokusu hissedilirken, yetkililer, özellikle kalp, akciğer ve solunum yollarına bağlı rahatsızlığı olanları dışarı çıkmama konusunda uyarıyor.
New York Eyaleti Çevre Koruma Departmanı da, New York, Bronx, Brooklyn, Queens ve çevrelerinde bulunan banliyölerde hava kalite sağlık uyarısı yaparak vatandaşlardan gerekli önlemleri almalarını istedi.
Yetkililer, bu hafta kuzey doğu eyaletlerinin yanı sıra orta batı eyaletleri olan Minnesota, Michigan ve Wisconsin’da da milyonlarca insanın hava kalitesine bağlı sağlık risklerine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.