  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kabusumuz gerçek oldu: Her sene taşardı, bu sene kurudu

Kabusumuz gerçek oldu: Her sene taşardı, bu sene kurudu

Edirne'de kuraklık nedeniyle dibi gören Tunca Nehri'nde su içerisinde yaşayan canlılar olumsuz etkilenirken, vatandaşlar ise son bir yıla göre 4 kat su seviyesi azalan ve yaşanan kuraklık sebebiyle tedirgin oluyor.

Kaynak: İHA
Kabusumuz gerçek oldu: Her sene taşardı, bu sene kurudu - Resim: 1
1 / 34
Kabusumuz gerçek oldu: Her sene taşardı, bu sene kurudu - Resim: 2

Küresel ısınmayla birlikte bu kez kuraklık alarmının verildiği il Edirne oldu.

2 / 34
Kabusumuz gerçek oldu: Her sene taşardı, bu sene kurudu - Resim: 3

Geçtiğimiz yıllarda ve bu yıl boyunca hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve yağışların yetersiz olduğu Edirne'de önemli su kaynaklarından biri olan Tunca Nehri'nin debisi en dip seviyeye kadar düştü.

3 / 34
Kabusumuz gerçek oldu: Her sene taşardı, bu sene kurudu - Resim: 4

Tunca Nehri’nin Suakacağı istasyonundaki son ölçümde saniyede 4 metreküp olarak kaydedilen nehrin debisi, geçen yıl aynı tarihte 16 metreküp saniye olarak ölçülmüştü. 

4 / 34