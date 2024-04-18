Kabusumuz gerçek oldu: Her sene taşırdı, bu sene kurudu
Edirne'de kuraklık nedeniyle dibi gören Tunca Nehri'nde su içerisinde yaşayan canlılar olumsuz etkilenirken, vatandaşlar ise son bir yıla göre 4 kat su seviyesi azalan ve yaşanan kuraklık sebebiyle tedirgin oluyor.
Kaynak: İHA
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Küresel ısınmayla birlikte bu kez kuraklık alarmının verildiği il Edirne oldu.
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Geçtiğimiz yıllarda ve bu yıl boyunca hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve yağışların yetersiz olduğu Edirne'de önemli su kaynaklarından biri olan Tunca Nehri'nin debisi en dip seviyeye kadar düştü.
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Tunca Nehri’nin Suakacağı istasyonundaki son ölçümde saniyede 4 metreküp olarak kaydedilen nehrin debisi, geçen yıl aynı tarihte 16 metreküp saniye olarak ölçülmüştü.
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