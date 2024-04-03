Kabusumuz gerçek oldu: Türkiye'nin incisinden gelen görüntüler şoke etti
Uzmanların Türkiye'yi "geliyor" diyerek uyardığı kuraklık kabusu geldi... İzmir'in Tahtalı ve Gördes Barajları'ndan gelen bu görüntüler kabusumuzun adım adım gerçek olmaya başladığını gözler önüne serdi.
Türkiye'nin birçok bölgesinde kış, mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkla geçti. Bu durum birçok ilde olduğu gibi İzmir'de de barajların doluluk oranlarını olumsuz etkiledi.
İzmir'deki Tahtalı ve Gördes barajlarının doluluk seviyelerini değerlendiren İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, "İzmir'in metropol ilçelerine yılda 255 milyon metreküp su veriliyor. Bunun günde yaklaşık 160 bin metreküpünü Tahtalı Barajı'ndan temin ediyoruz. Tahtalı Barajı, İzmir için çok önemli bir su kaynağı. Şehrin tamamına verilen suyun yüzde 35'ini barajlardan, yüzde 65'ini de yer altı kuyularından sağlamaktayız. Özellikle metropol ilçelere, Göksu-Sarıkız kuyularından ve Menemen acil kuyuları ile Halkapınar kuyularından su sağlayarak, vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaktayız. Mevcut durumda bugün itibarıyla idaremiz tarafından metropol ilçelere günde ortalama 600 bin metreküp içme suyu verilip, bu miktarın yaklaşık 160 bin metreküpü Tahtalı Barajı'ndan, 90 bin metreküpü de Gördes Barajı'ndan temin edilmektedir" ifadelerini kullandı.
Tahtalı Barajı'nda an itibarıyla 2001 ve 2008 yıllarındaki kuraklık dönemlerinin benzerinin yaşandığını dile getiren Köseoğlu, "Son 25 yıl geriye doğru baktığımızda barajın en kurak 3'üncü dönemindeyiz. 2008 yılında bu seviye 75 milyona kadar düşmüştür. Bugün su, 111 milyon metreküp seviyesinde. Yapılan hesaplamalara göre, Tahtalı Barajı'nda 8-9 aylık ihtiyacı karşılayacak kadar suyumuz var. Gördes Barajı da bir o kadar önemli. Manisa'daki Gördes Barajı, stratejik bir konumda. Oradan da Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi vasıtasıyla 1 günde yaklaşık 90 bin metreküp su almaktayız. An itibarıyla Sarıkız İçme Suyu tesisimizde de günde bin litre saniye su alarak, kuyuları dinlendiriyoruz" dedi.
İzmir'de yüzde 60'ın üzerinde suyun yer altı kaynaklarından sağlandığını ve bunun enerji maliyeti yarattığını söyleyen Köseoğlu, "Menemen'den Terfi merkezleriyle ve pompalarla enerji harcayarak metropol ilçelere kadar suyu getiriyoruz. Bu nedenle su maliyetlerimiz çok artıyor. Devlet Su İşleri ile anlaşmamız yıllık 59 milyon metreküp ve geçmiş yıllarda tamamını alamadığımız için bugün itibarıyla bin litre saniye su alıyorken, şimdi 2 bin litre saniye civarında su alıyoruz. Geçmişteki açığımızı da bu şekilde kapatıyoruz. Gördes Barajı'ndan su almaya devam edersek, Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüzle yakın zamanda görüşeceğiz ve tarımsal sulama için su vermemeleri konusunu dile getireceğiz. Çünkü Gördes Barajı aynı zamanda tarımsal sulama için de kullanılıyor. Mevcut durumda Gördes Barajı'ndaki bugünkü su miktarı olan yaklaşık 75 milyon metreküp göz önüne alındığında ve sulama suyu ihtiyacının dışında, sadece içme suyunda kullanılması durumunda bile barajda yaklaşık 5-6 ay yetecek su bulunduğu tahmin edilmektedir" açıklamalarında bulundu.