Kabusumuz gerçek oldu: Türkiye'nin incisinden gelen görüntüler şoke etti

İzmir'de yüzde 60'ın üzerinde suyun yer altı kaynaklarından sağlandığını ve bunun enerji maliyeti yarattığını söyleyen Köseoğlu, "Menemen'den Terfi merkezleriyle ve pompalarla enerji harcayarak metropol ilçelere kadar suyu getiriyoruz. Bu nedenle su maliyetlerimiz çok artıyor. Devlet Su İşleri ile anlaşmamız yıllık 59 milyon metreküp ve geçmiş yıllarda tamamını alamadığımız için bugün itibarıyla bin litre saniye su alıyorken, şimdi 2 bin litre saniye civarında su alıyoruz. Geçmişteki açığımızı da bu şekilde kapatıyoruz. Gördes Barajı'ndan su almaya devam edersek, Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüzle yakın zamanda görüşeceğiz ve tarımsal sulama için su vermemeleri konusunu dile getireceğiz. Çünkü Gördes Barajı aynı zamanda tarımsal sulama için de kullanılıyor. Mevcut durumda Gördes Barajı'ndaki bugünkü su miktarı olan yaklaşık 75 milyon metreküp göz önüne alındığında ve sulama suyu ihtiyacının dışında, sadece içme suyunda kullanılması durumunda bile barajda yaklaşık 5-6 ay yetecek su bulunduğu tahmin edilmektedir" açıklamalarında bulundu.