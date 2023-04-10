Kaçak bitki toplayan 2 Slovakyalıya para cezası

BİYOKAÇAKÇI OLDUKLARINDAN ŞÜPHELENDİLER

Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Amasya Şube Müdürlüğü teknik personellerince geçen 3 Nisan'da özellikli bitki toplumu alanında bulundukları esnada, yol kenarında park halinde yabancı plakalı araç ve arazide yerde bir şeylerle uğraşan biyokaçakçı olduklarından şüphelendikleri iki yabancı uyruklu kişi görüldü ve takibe alındı. Topladıkları değişik sayıda 12 farklı bitki türlerine ve söküm esnasında kullandıkları kürek ve kazıcı aletlere el konuldu. Tahrip yapan şüphelilerin her birine 244 bin 315 TL olmak üzere toplamda 488 bin 630 TL idari para cezası kesildi” denildi. (DHA)