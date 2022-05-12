Kaçak gelinlere dev operasyon

Anne, baba ve kardeş görünümündeki örgüt üyelerinin, sözde geline imam nikahı kıyıldıktan sonra güven sağlamak için düğün sonrası ev ziyaretine gittikleri saptandı. Sözde gelinin ise bu sırada tüm ziynet eşyaları ile düğün takılarını alarak evden çıkan örgüt üyeleri ile birlikte ortadan kaybolduğu öğrenildi. Suç örgütünün bu yöntemle 20 kişiyi 1,5 milyon TL dolandırdığı belirlendi.



