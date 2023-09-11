Kaçak göçmenlerden plaja sabah karşı botla çıktı

İHA'nın haberine göre sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde 6'sı çocuk olmak üzere 30 göçmen lastik botla plaja çıktıktan sonra tüm eşyalarını bırakarak kısa sürede gözden kayboldular.