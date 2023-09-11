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Kaçak göçmenlerden plaja sabah karşı botla çıktı

Türkiye'nin en popüler turizm noktalarından Kuşadası'ndan gelen bu görüntüler infial yarattı. Botla Kuşadası sahiline çıkarma yapan onlarca kaçak göçmen kameralara takıldı. Görüntüler olay oldu...

Kaçak göçmenlerden plaja sabah karşı botla çıktı - Resim: 1

Kuşadası sahilinde bugün sabah saatlerinde yaşanan skandal olayda 30 kişilik mülteci grubu şişme lastik botla Kadınlar Denizi Plajına çıkarma yaptı.

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Kaçak göçmenlerden plaja sabah karşı botla çıktı - Resim: 2

İHA'nın haberine göre sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde 6'sı çocuk olmak üzere 30 göçmen lastik botla plaja çıktıktan sonra tüm eşyalarını bırakarak kısa sürede gözden kayboldular.

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Kaçak göçmenlerden plaja sabah karşı botla çıktı - Resim: 3

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri kaçak göçmenlerin izine rastlayamadı. İlçe genelinde arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Kaçak göçmenlerden plaja sabah karşı botla çıktı - Resim: 4
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