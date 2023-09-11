Kaçak göçmenlerden plaja sabah karşı botla çıktı
Türkiye'nin en popüler turizm noktalarından Kuşadası'ndan gelen bu görüntüler infial yarattı. Botla Kuşadası sahiline çıkarma yapan onlarca kaçak göçmen kameralara takıldı. Görüntüler olay oldu...
Kuşadası sahilinde bugün sabah saatlerinde yaşanan skandal olayda 30 kişilik mülteci grubu şişme lastik botla Kadınlar Denizi Plajına çıkarma yaptı.
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İHA'nın haberine göre sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde 6'sı çocuk olmak üzere 30 göçmen lastik botla plaja çıktıktan sonra tüm eşyalarını bırakarak kısa sürede gözden kayboldular.
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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri kaçak göçmenlerin izine rastlayamadı. İlçe genelinde arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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