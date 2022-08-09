Kaçak göçmenleri Türkiye'nin turizm cennetine bıraktılar!

Kaçan kamyonet ise yaklaşık 100 metre ileride durduruldu. Kamyonetin İzmir’de hurda malzeme toplama ve taşıma işlerinde kullanıldığı belirlendi. Aracın sahibi ve sürücüsü olan R.K. (23) ile ona yardım eden Filistin uyruklu Omar S.M. Yahya (26) "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.