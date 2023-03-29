Kaçak madencilere operasyon: 21 gözaltı

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı, bir maden ocağını taşeron olarak işleten firma yetkililerinin, işletmenin sahibinden gizli olarak çıkardığı tonlarca kilin başka illerde satılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu firma yetkilileri ile ilgili inceleme yaptı.