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Kaçak peynir imalathanesinde skandal görüntüler

Bursa'da merdivenaltı peynir ve süt ürünleri üretimi yapan işyerine zabıta ekiplerince baskın düzenlendi. Ekipler gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Kaçak peynir imalathanesinde skandal görüntüler - Resim: 1

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu bir kişi tarafından ruhsatsız işletilen süt ve süt ürünleri imalathanesine ihbar üzerine baskın yaptı.

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Kaçak peynir imalathanesinde skandal görüntüler - Resim: 2

İHA'nın haberine göre, Çiftehavuzlar Mahallesi Etibank Çıkmazı sokak üzerinde bulunan süt ve süt ürünleri üreten işyerine Tarım İl Müdürlüğü ve Osmangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yapılan denetimde hijyenik olmayan ürünler dikkat çekti. İşyerinin kurallara uymadığı tespit edilirken, ruhsatsız işletmeye ceza yağdı.

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Kaçak peynir imalathanesinde skandal görüntüler - Resim: 3

İşyerindeki sağlıksız ürünlere el konulurken, ruhsatı bulunmayan işyeri mühürlendi. İşyeri sahibine de cezai işlem uygulandı.

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Kaçak peynir imalathanesinde skandal görüntüler - Resim: 4
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