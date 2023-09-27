Kaçak peynir imalathanesinde skandal görüntüler
Bursa'da merdivenaltı peynir ve süt ürünleri üretimi yapan işyerine zabıta ekiplerince baskın düzenlendi. Ekipler gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.
Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu bir kişi tarafından ruhsatsız işletilen süt ve süt ürünleri imalathanesine ihbar üzerine baskın yaptı.
1 / 13
İHA'nın haberine göre, Çiftehavuzlar Mahallesi Etibank Çıkmazı sokak üzerinde bulunan süt ve süt ürünleri üreten işyerine Tarım İl Müdürlüğü ve Osmangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yapılan denetimde hijyenik olmayan ürünler dikkat çekti. İşyerinin kurallara uymadığı tespit edilirken, ruhsatsız işletmeye ceza yağdı.
2 / 13
İşyerindeki sağlıksız ürünlere el konulurken, ruhsatı bulunmayan işyeri mühürlendi. İşyeri sahibine de cezai işlem uygulandı.
3 / 13
4 / 13