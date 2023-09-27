Kaçak peynir imalathanesinde skandal görüntüler

İHA'nın haberine göre, Çiftehavuzlar Mahallesi Etibank Çıkmazı sokak üzerinde bulunan süt ve süt ürünleri üreten işyerine Tarım İl Müdürlüğü ve Osmangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yapılan denetimde hijyenik olmayan ürünler dikkat çekti. İşyerinin kurallara uymadığı tespit edilirken, ruhsatsız işletmeye ceza yağdı.