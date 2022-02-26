  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kaçakçılar silah yüklü atları bırakıp kaçtı: İşte ele geçirilenler

Kaçakçılar silah yüklü atları bırakıp kaçtı: İşte ele geçirilenler

Van'ın Başkale ilçesinde, kaçakçıların bırakıp kaçtığı 9 atın sırtındaki çuvallarda 215 av tüfeği ve 4 bin 590 tabanca mermisi ele geçirildi.

Kaçakçılar silah yüklü atları bırakıp kaçtı: İşte ele geçirilenler - Resim: 1

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırının sıfır noktasındaki Sualtı Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. 

1 / 8
Kaçakçılar silah yüklü atları bırakıp kaçtı: İşte ele geçirilenler - Resim: 2

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri şüphelileri takibe aldı. Takip edildiklerini anlayan kaçakçılar, silah ve mermi yüklü 9 atı terk edip İran topraklarına kaçtı. 

2 / 8
Kaçakçılar silah yüklü atları bırakıp kaçtı: İşte ele geçirilenler - Resim: 3

Yapılan kontrollerde atların sırtlarındaki çuvallarda 215 av tüfeğiyle çeşitli tiplerde 4 bin 590 tabanca mermisi ele geçirildi.

3 / 8
Kaçakçılar silah yüklü atları bırakıp kaçtı: İşte ele geçirilenler - Resim: 4
4 / 8