Kaçakçılar silah yüklü atları bırakıp kaçtı: İşte ele geçirilenler
Van'ın Başkale ilçesinde, kaçakçıların bırakıp kaçtığı 9 atın sırtındaki çuvallarda 215 av tüfeği ve 4 bin 590 tabanca mermisi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırının sıfır noktasındaki Sualtı Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
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Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri şüphelileri takibe aldı. Takip edildiklerini anlayan kaçakçılar, silah ve mermi yüklü 9 atı terk edip İran topraklarına kaçtı.
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Yapılan kontrollerde atların sırtlarındaki çuvallarda 215 av tüfeğiyle çeşitli tiplerde 4 bin 590 tabanca mermisi ele geçirildi.
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