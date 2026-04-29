Kaçırıldıktan 7 yıl sonra harabe evden kurtarılan Nazar hiç görmediği kız kardeşiyle ilk kez tanıştı
Bursa'da 7 yıl boyunca bir harabe evde alıkonulan Nazar'ın kurtarılma hikayesi, kalpleri ısıtan bir kavuşmayla taçlandı. 8 yaşındaki Nazar, sadece öz annesine kavuşmakla kalmadı, varlığından haberdar olmadığı 6 yaşındaki kız kardeşi E.Z. ile de ilk kez bir araya geldi.
Bursa'da babası tarafından kaçırılan ve 7 yıl sonra polisin operasyonuyla harabe bir evde bulunan Nazar S.'nin film gibi hikayesinde duygusal bir perde daha açıldı.
Velayeti Alman vatandaşı annesi R.S.'ye verilen Nazar, kendisi kaçırıldıktan sonra dünyaya gelen 6 yaşındaki kız kardeşi E.Z. ile ilk kez buluştu. İ
Bursa'da 7 yıl süren esaretin ardından özgürlüğüne kavuşan Nazar, hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Annesi R.S.'nin Almanya'ya döndüğünde hamile olduğunu bilmeyen Nazar, ilk kez gördüğü öz kız kardeşine sıkı sıkı sarılarak hasret giderdi.
Türkiye'yi sarsan "harabe evdeki çocuk" davasında mutlu sona yaklaşıldı. 2019 yılında babası U.K. tarafından "kayboldu" denilerek annesinden koparılan ve yıllarca Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saklanan Nazar, 6 kişilik özel ekibin titiz çalışmasıyla kurtarılmıştı.