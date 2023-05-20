Kademeli maaş artışı kararı sonrası emekli ve memurların zam oranı belli oldu
Türkiye tarihinde ilk defa planlanan kademeli zam sonrasında emekli ve memur maaşlarının hesaplama yöntemi ve yeni maaşlar belli oldu...
Memurların gözü kulağı Temmuz ayında açıklanacak enflasyon oranına çevrildi. Toplu sözleşme, 6 aylık enflasyon oranı ve refah payı derken memur maaşlarına yansıyacak zammın yüzde 45 olması bekleniyor.
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Memur maaş artış beklentisi yüzde 45 işte buna göre bir öğretmen 15 bin 793 TL maaş alırken yapılması beklenen zamla birlikte 22 bin 900 TL alacak.
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15 bin 611 TL olan hemşire maaşı ise 22 bin 636 TL’ye yükselecek. 18 bin 235 TL alan polislerin maaşının ise temmuz ayında 26 bin 441 TL olması bekleniyor.
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Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya da memurların zam beklentisi ile ilgili ATV Ana Haber’e yaptığı açıklamasında “1 Temmuz’dan itibaren memurların en düşük maaşı 22 bin liraya yükselmiş olacak.
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