Kadıköy vapurunda kaybolan kadından acı haber: Cansız bedeni bulundu

BEŞİKTAŞ'TA İNMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Vapurun varış noktası olan Beşiktaş iskelesindeki kamera görüntüleri de polis ekipleri ve kayıp kadının kızıyla birlikte incelendi. Yapılan incelemede H.'nın Beşiktaş iskelesinde indiğine dair bir görüntü bulunamadı. Tekne kaptanıyla yapılan görüşmede vapurdaki kameraların 14 Nisan'dan bu yana çalışmadığı bilgisine ulaşıldı. Kadının bulunması için Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne ait 2 kontrol botu, Kıyı Emniyeti'ne ait 1 bot ve Sahil Güvenlik'e ait 1 botla denizde arama çalışması sürdürülüyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.