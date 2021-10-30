Kadıköy'de binlerce kişi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyet için yürüdü

Cumhuriyet tırından kalabalığa seslenen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy’ün cumhuriyetle hesaplaşma içinde olanların hedefinde bir kent olduğunu söyledi. Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadıköy, cumhuriyetle hesaplaşma içinde olanların hedefi bir kent. Kent diyorum çünkü, bir kenti kent yapan, ona lutfedilen sınırlardan çok onu var eden kültürü, değerleri, yaşayanlarıdır ve Kadıköy, bütün bu değerlerin fazlasına sahip. Hedef kent diyorum çünkü, cumhuriyetle hesaplaşma içinde olanların bütün bu hesaplarını hayata geçirmek istedikleri, cumhuriyetin sinir uçlarına dokundukları yer Kadıköy. Bin türlü hasetlik içinde aydınlığımıza uzaktan baktıkları yer Kadıköy, En küçüğümüzden en büyüğümüze, yüzümüzden gülümsemeyi, aklımızdan cumhuriyeti, kalbimizden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silemedikleri yer Kadıköy.”