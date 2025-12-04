Kadın doktorun aracına tekmeyle saldırıp tehdit savurdu

Olay, saat 08.20 sıralarında Fetih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle Sancak Sokak'ta seyreden doktor olduğu öğrenilen E.S. ile başka bir aracın sürücüsü T.T., arasında yol verme tartışması çıktı. Bunun üzerine T.T. aracından inerek E.S.'nin aracının kapısını açmaya çalıştı. Kapıyı açamayan T.T., sokaktan uzaklaştı.