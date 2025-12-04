Kadın doktorun aracına tekmeyle saldırıp tehdit savurdu
İstanbul Ataşehir'de bir sürücü, tartıştığı kadın sürücünün aracına tekmeyle saldırdı. O anlar kameraya yansırken, şüpheli gözaltına alındı.
Olay, saat 08.20 sıralarında Fetih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle Sancak Sokak'ta seyreden doktor olduğu öğrenilen E.S. ile başka bir aracın sürücüsü T.T., arasında yol verme tartışması çıktı. Bunun üzerine T.T. aracından inerek E.S.'nin aracının kapısını açmaya çalıştı. Kapıyı açamayan T.T., sokaktan uzaklaştı.
Olaydan kısa sürenin ardından taraflar Esatpaşa Caddesi'nde yeniden karşılaştı. Kadın sürücünün caddede sollama yaptığı sırada, T.T. geriye doğru manevra yaparak E.S.'nin aracına çarptı.
TEKRAR ARACINDAN İNİP KADIN DOKTORUN OTOMOBİLİNE SALDIRDI
Olayın ardından tekrar aracından inen T.T., E. S.'nin otomobiline tekmeyle saldırdı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli T. T.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)