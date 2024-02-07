Kadın hırsızlık çetesi ''Gaco'' çökertildi

ÜZERLERİNDE TORNAVİDA BULUNDU

Şüpheliler, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne getirildiklerinde yapılan üst aramalarında, kilitli kapıları açmada kullandıkları tornavidalar ve kilitli olmayan kapıları açmada kullandıkları plastik aparatlar ele geçirildi. Kadın hırsızlık suç şebekesine yönelik çalışmalarda; 10 kadın ve 2 erkek şüpheli yakalandı. Evden hırsızlık olayları önlenirken, ayrıca 6 olayın da aydınlatıldığı bildirildi.