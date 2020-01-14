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  3. 14 Ocak 2020 15:35

Kadın kartel lideri çatışmada öldü

Çete savaşlarının yaşandığı Meksika'da kadın suç örgütü üyesi ''La Catrina'' polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

Kadın kartel lideri çatışmada öldü

Meksika'da "Jalisco Yeni Nesil Karteli"nin (CJNG) önde gelen kadın isimlerinden, "La Catrina" lakaplı Maria Guadalupe Lopez Esquivel'in (21), polisle girdiği çatışmada öldüğü bildirildi.

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Kadın kartel lideri çatışmada öldü

Michoacan eyaleti yetkilileri, Tierra Caliente bölgesinde, kartel üyeleriyle emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada, silahlı 6 kişinin yakalandığını ve ağır yaralanan 1 kadının kaldırıldığı hastanede öldüğünü belirtti.

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Kadın kartel lideri çatışmada öldü

Sosyal medyada dolaşan video ve fotoğraflar, emniyet güçleri ile kartel üyeleri arasında geçen hafta cuma günü yaşanan çatışmanın ardından ölen kadının, kartelin bölge liderlerinden olduğu sanılan "La Catrina" olduğunu ortaya koydu.

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Kadın kartel lideri çatışmada öldü

Eyalet yetkilileri, kadının kimliğini açıklamazken; sosyal medyadaki görüntüler, kadının uyluğundaki "Catrina" dövmesinin Esquivel'inki ile birebir ve aynı yerde olduğunu gösterdi.

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