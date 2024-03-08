Kadın komandolardan boğaz köprüsünde nefes kesen gösteri

"KADIN ASTSUBAY OLMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUM"

Jandarma Üsteğmen Seher Cingöz "Jandarma Genel Komutanlığımızın 185. kuruluş yıldönümü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kahraman Türk kadının gücünü azim ve kararlılığını bir kez daha vurgulamak üzere iple erişim tekniğimizi kullanarak, inişimizi yapmış bulunuyoruz. Kadın jandarma komandolar olarak görevimizi canımızdan aziz bilip tüm faaliyetlerimizi bu ruhla icra ediyoruz. " dedi. Jandarma Astsubay Üstçavuş Duygu Erdem ise, "Bugün burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden iniş faaliyetinin benim için farklı bir anlam ve önemi bulunmaktadır. Çünkü bu faaliyeti 2019 yılında Şırnak ilinde şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik tarafından 2014'te ilk kez gerçekleştirilmiştir. Ben de onun gibi bir kadın astsubay olmanın bu faaliyet içinde olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Bu vesileyle onu ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum " dedi.