Kadın meselesi kıskançlığı dehşeti kamerada: Tetikçi tutup mekan tarattılar
Adana'da gece yarısı içerde 4 kişi bulunan galeriyi kurşunlayan motosikletli 2 şüpheli polisin çalışmasıyla 4 saat sonra yakalandı, uzun namlulu silahta ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden birinin kıskançlık nedeniyle kiraladığı tetikçiye ateş ettirdiği ortaya çıktı.
Olay, gece 23.15 sıralarında ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı'na meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yeri sahibi R.G. ve 3 arkadaşının içeride olduğu sırada motosikletle gelen iki şüpheli, uzun namlulu silahla oto galeriyi hedef alarak ateş açtı.
Açılan ateş sonucu 10'dan fazla mermi iş yerinin camı ve önünde park halindeki otomobillere isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı. Gece yarısı yoğun bir çalışma yapan polis, şüphelilerin geldikleri motosikletle Horzum yaylasına kaçtığını belirledi.
Sabaha karşı operasyon düzenleyen polis olaydan 4 saat sonra şüpheliler M.A.K. ve C.C.'yi yakaladı.