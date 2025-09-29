  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kadın meselesi kıskançlığı dehşeti kamerada: Tetikçi tutup mekan tarattılar!

Kadın meselesi kıskançlığı dehşeti kamerada: Tetikçi tutup mekan tarattılar

Adana'da gece yarısı içerde 4 kişi bulunan galeriyi kurşunlayan motosikletli 2 şüpheli polisin çalışmasıyla 4 saat sonra yakalandı, uzun namlulu silahta ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden birinin kıskançlık nedeniyle kiraladığı tetikçiye ateş ettirdiği ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Kadın meselesi kıskançlığı dehşeti kamerada: Tetikçi tutup mekan tarattılar - Resim: 1

Olay, gece 23.15 sıralarında ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı'na meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yeri sahibi R.G. ve 3 arkadaşının içeride olduğu sırada motosikletle gelen iki şüpheli, uzun namlulu silahla oto galeriyi hedef alarak ateş açtı.

1 / 10
Kadın meselesi kıskançlığı dehşeti kamerada: Tetikçi tutup mekan tarattılar - Resim: 2

Açılan ateş sonucu 10'dan fazla mermi iş yerinin camı ve önünde park halindeki otomobillere isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

2 / 10
Kadın meselesi kıskançlığı dehşeti kamerada: Tetikçi tutup mekan tarattılar - Resim: 3

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı. Gece yarısı yoğun bir çalışma yapan polis, şüphelilerin geldikleri motosikletle Horzum yaylasına kaçtığını belirledi. 

3 / 10
Kadın meselesi kıskançlığı dehşeti kamerada: Tetikçi tutup mekan tarattılar - Resim: 4

Sabaha karşı operasyon düzenleyen polis olaydan 4 saat sonra şüpheliler M.A.K. ve C.C.'yi yakaladı. 

4 / 10