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Kadın müşterisinin bardağına gülücük çizen baristaya sevgili dayağı

İstanbul Bakırköy'de bir kişi, kız arkadaşının kahve bardağına gülücük sembolü çizdiği gerekçesiyle tartıştığı baristayı peş peşe yumruk atarak darbetti.

Kaynak: DHA
Kadın müşterisinin bardağına gülücük çizen baristaya sevgili dayağı - Resim: 1

30 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen ilginç olayın görüntüleri ortaya çıktı. Olay Cevizlik Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi.

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Kadın müşterisinin bardağına gülücük çizen baristaya sevgili dayağı - Resim: 2

İddialara göre bir kişi, kız arkadaşı ile birlikte kafeye giderek kahve sipariş etti. Siparişleri hazırlayan barista, kadının kahve bardağına gülücük sembolü çizdi.

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Kadın müşterisinin bardağına gülücük çizen baristaya sevgili dayağı - Resim: 3

Kız arkadaşının kahve bardağında gülücük sembolü olduğunu gören kişi, baristayla tartışmaya başladı.

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Kadın müşterisinin bardağına gülücük çizen baristaya sevgili dayağı - Resim: 4

Tartışmanın büyümesiyle öfkeli kişi, tişörtünü çıkartarak baristaya saldırmaya başladı. Çalışanlar ve diğer müşterilerin engel olmaya çalıştığı öfkeli kişi, peş peşe yumruk atarak baristayı yere düşürdü.

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