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Kadın öğretmenden öğrencilerine iğrenç hareket: 41 yıl hapis cezası alacak

Amerika'da 36 yaşındaki kadın öğretmen, öğrencilerine kocasının spermlerini kattığı bir kek yedirdi.

Kadın öğretmenden öğrencilerine iğrenç hareket: 41 yıl hapis cezası alacak - Resim: 1

Amerika eşine az rastlanan belki de daha önce görülmemiş bir olaya şahit oldu. Bir kadın öğretmen ve eşinin sapkınlığı ülkeye damga vurdu.

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Kadın öğretmenden öğrencilerine iğrenç hareket: 41 yıl hapis cezası alacak - Resim: 2

Cynthia Perkins isimli öğretmenin, öğrencilerine kocası Dennis'in spermlerini katıp kek verdiği tespit edildi.

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Kadın öğretmenden öğrencilerine iğrenç hareket: 41 yıl hapis cezası alacak - Resim: 3

Skandal olaydan sonra hakkında soruşturma açılan Cynthia'nın, bazı öğrencilerini taciz ettiği bazılarına ise cinsel içerikli görüntüler gösterdiği de ortaya çıktı.

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Kadın öğretmenden öğrencilerine iğrenç hareket: 41 yıl hapis cezası alacak - Resim: 4

Açılan soruşturmada Cynthia ve kocasının küçük yaştaki kız çocukları ile çıplak fotoğrafları ortaya çıktı.

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