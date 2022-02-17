Kadın öğretmenden öğrencilerine iğrenç hareket: 41 yıl hapis cezası alacak
Amerika'da 36 yaşındaki kadın öğretmen, öğrencilerine kocasının spermlerini kattığı bir kek yedirdi.
Amerika eşine az rastlanan belki de daha önce görülmemiş bir olaya şahit oldu. Bir kadın öğretmen ve eşinin sapkınlığı ülkeye damga vurdu.
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Cynthia Perkins isimli öğretmenin, öğrencilerine kocası Dennis'in spermlerini katıp kek verdiği tespit edildi.
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Skandal olaydan sonra hakkında soruşturma açılan Cynthia'nın, bazı öğrencilerini taciz ettiği bazılarına ise cinsel içerikli görüntüler gösterdiği de ortaya çıktı.
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Açılan soruşturmada Cynthia ve kocasının küçük yaştaki kız çocukları ile çıplak fotoğrafları ortaya çıktı.
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