Kadın şoför ile motosiklet sürücüsü tekme tokat birbirine girdi

DHA'nın haberine göre D-100 Yan Yolda Beylikdüzü yönüne ilerleyen bir motosikletli ile otomobil sürücüsü yol verme konusunda anlaşamadı. Kadın sürücü otomobilinin önüne bir anda geçen motosikletliye çarpmamak için aniden durmak zorunda kaldı.