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  4. Kadın şoför ile motosiklet sürücüsü tekme tokat birbirine girdi

Kadın şoför ile motosiklet sürücüsü tekme tokat birbirine girdi

İstanbul Esenyurt'ta yol verme konusunda çıkan tartışmada motosikletli ile kavga eden kadın sürücü uzun süre sakinleşmedi.

Kadın şoför ile motosiklet sürücüsü tekme tokat birbirine girdi - Resim: 1

DHA'nın haberine göre D-100 Yan Yolda Beylikdüzü yönüne ilerleyen bir motosikletli ile otomobil sürücüsü yol verme konusunda anlaşamadı. Kadın sürücü otomobilinin önüne bir anda geçen motosikletliye çarpmamak için aniden durmak zorunda kaldı. 

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Kadın şoför ile motosiklet sürücüsü tekme tokat birbirine girdi - Resim: 2

Sürücünün durduğunu gören motosikletli de yanına geldi. Otomobil sürücüsü, motosikletliye 'neredeyse kaza yapmasına neden olacağını' söyleyerek tepki gösterdi. 

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Kadın şoför ile motosiklet sürücüsü tekme tokat birbirine girdi - Resim: 3

Motosiklet sürücüsü hatalı olduğunu belirterek otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı.

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Kadın şoför ile motosiklet sürücüsü tekme tokat birbirine girdi - Resim: 4

Motosikletli, otomobil sürücüsünü aracına bindirmeye çalışırken, kadın tepkisini sürdürerek iki kez tekme atıp kaskına vurdu.

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