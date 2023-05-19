Kadın şoför ile motosiklet sürücüsü tekme tokat birbirine girdi
İstanbul Esenyurt'ta yol verme konusunda çıkan tartışmada motosikletli ile kavga eden kadın sürücü uzun süre sakinleşmedi.
DHA'nın haberine göre D-100 Yan Yolda Beylikdüzü yönüne ilerleyen bir motosikletli ile otomobil sürücüsü yol verme konusunda anlaşamadı. Kadın sürücü otomobilinin önüne bir anda geçen motosikletliye çarpmamak için aniden durmak zorunda kaldı.
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Sürücünün durduğunu gören motosikletli de yanına geldi. Otomobil sürücüsü, motosikletliye 'neredeyse kaza yapmasına neden olacağını' söyleyerek tepki gösterdi.
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Motosiklet sürücüsü hatalı olduğunu belirterek otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı.
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Motosikletli, otomobil sürücüsünü aracına bindirmeye çalışırken, kadın tepkisini sürdürerek iki kez tekme atıp kaskına vurdu.
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