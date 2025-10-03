Kadın sürücüye aile boyu dayağa, öfkeli sevgiliinin intikamı aynı şiddette oldu

Olay öncesine yönelik görüntülerde ise otomobilin içindeki 1 kadın ile motokurye G.Ö. arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi. Otomobilden inen kadın ve sürücünün, G.Ö. ile bir süre tartışma yaşadığı, sonrasında yere düşürerek darbettikleri, ayağa kalkan G.Ö.'nün otomobilin önüne geçip, ‘Polisi arayacağım bekle’ dediği ve sürücünün otomobili üzerine sürdüğü görüldü.