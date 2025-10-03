Kadın sürücüye aile boyu dayağa, öfkeli sevgiliinin intikamı aynı şiddette oldu
Kayseri'de kız arkadaşının yol verme tartışmasında darp edildiğini öğrenen motokurye kız arkadaşını darp ettiklerini iddia ettiği ailenin aracını durdurup dehşet saçtı.
Olay, sabah saatlerinde, Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana geldi. Bir motokurye ile otomobil sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışma büyüdü.
Aracın içindeki sürücüyü yumruklamaya başlayan motokuryeyi, çevredekiler uzaklaştırdı
. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken görüntülerde, motokuryenin otomobilin sürücüsünü yumrukladığı, aracın içindeki kadının da ‘Sen napıyorsun? Çocuk var’ diye bağırdığı duyuldu.
Olay öncesine yönelik görüntülerde ise otomobilin içindeki 1 kadın ile motokurye G.Ö. arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi. Otomobilden inen kadın ve sürücünün, G.Ö. ile bir süre tartışma yaşadığı, sonrasında yere düşürerek darbettikleri, ayağa kalkan G.Ö.'nün otomobilin önüne geçip, ‘Polisi arayacağım bekle’ dediği ve sürücünün otomobili üzerine sürdüğü görüldü.