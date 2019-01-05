Kadın yolcu THY'nin tarihine geçti
Türk Hava Yolları'nın İstanbul aktarmalı Katmandu Boston seferini yapan uçakta yolcu olan 102 yaşındaki Tibetli Phurba Sherpini, THY tarihinin en yaşlı yolcusu oldu.
Türk Hava Yolları(THY)'nın İstanbul aktarmalı Katmandu-Boston seferini yapan uçağının yolcularından 102 yaşındaki Tibetli Ang Phurba Sherpini, 85 yıllık geçmişi olan THY'nin taşıdığı "en yaşlı yolcu" olarak tarihe geçti. 102'nci yaşını uçakta, ailesi ve uçuş ekibiyle pasta keserek kutlayan Sherpini, Atatürk Havalimanı'nda da kıyafetleri ve elinden bırakmadığı tesbihiyle ilgi odağı oldu.
Ang Phurba Sherpini, 1917'de Tibet'te dünyaya geldi. 1959 yılına kadar burada yaşayan ve 10 çocuk dünyaya getiren Sherpini, Çin'in Tibet'i işgali sonrası Nepal'e bağlı Namche Bazaar'a yerleşti. 1999 yılında ise oğlunun yanına ABD'ye giden Sherpini, iki yıl önce de pasaport alarak bu ülkenin vatandaşı oldu.
99 YAŞINDAKİ KIZ KARDEŞİNİ ZİYARETE GİTTİ
Tibetli Sherpini, geçen Kasım'da, oğlu Ngawang Norbu Sherpa ve gelini Dawa Dolma Sherpa ile birilkte ABD'nin Boston kentinden İstanbul aktarmalı, kendisinden 3 yaş küçük ve Nepal'de yaşayan kız kardeşini ziyaret etmek için Katmandu'ya gitti. Uzun süredir görmediği ve hasta olan kardeşiyle hasret gideren Sherpini, yaklaşık bir buçuk ay onun yanında kaldı. Ziyaretin ardından Tibetli aile, dönüş yolculuğunu da İstanbul üzerinden yaptı.
102'NCİ YAŞ GÜNÜ UÇAKTA KUTLANDI
Doğum günü olan 3 Ocak'ta THY'nin tarifeli seferiyle Katmandu'dan İstanbul' gelen Sherpini, 102'nci yaşını da uçakta kutladı. Sherpini, THY'nin 85 yıllık tarihinde "en yaşlı yolcu" olarak kayıtlara geçti. THY'nin bu özel yolcusu için uçuş ekibi, yolculuk boyunca seferber olurken uçakta da kendisi için 102. yaş günü pastası kesildi. Sherpini de kendisine gösterilen ilgiden dolayı uçuş ekibine Nepal'e özgü, beyaz renkli geleneksel bir şal hediye etti. Uçağın Atatürk Havalimanı'na inişinin ardından, bir sonraki uçuşunu beklemek üzere İstanbul'da bir otele yerleştirilen Sherpini ve ailesi, Boston'a gitmek üzere dün tekrar Atatürk Havalimanı'na geldi.