Kadın yolcu THY'nin tarihine geçti

102'NCİ YAŞ GÜNÜ UÇAKTA KUTLANDI



Doğum günü olan 3 Ocak'ta THY'nin tarifeli seferiyle Katmandu'dan İstanbul' gelen Sherpini, 102'nci yaşını da uçakta kutladı. Sherpini, THY'nin 85 yıllık tarihinde "en yaşlı yolcu" olarak kayıtlara geçti. THY'nin bu özel yolcusu için uçuş ekibi, yolculuk boyunca seferber olurken uçakta da kendisi için 102. yaş günü pastası kesildi. Sherpini de kendisine gösterilen ilgiden dolayı uçuş ekibine Nepal'e özgü, beyaz renkli geleneksel bir şal hediye etti. Uçağın Atatürk Havalimanı'na inişinin ardından, bir sonraki uçuşunu beklemek üzere İstanbul'da bir otele yerleştirilen Sherpini ve ailesi, Boston'a gitmek üzere dün tekrar Atatürk Havalimanı'na geldi.