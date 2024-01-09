  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kadın yolcu uçağı fena karıştırdı! Yere yatırarak etkisiz hale getirdiler

Kadın yolcu uçağı fena karıştırdı! Yere yatırarak etkisiz hale getirdiler

Muğla'ya İrlanda'dan gelen ve alkollü olduğu belirlenen kadın, uçağı birbirine kattı. Uçaktaki yolcuya saldıran yabancı uyruklu kadın, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Kadın yolcu uçağı fena karıştırdı! Yere yatırarak etkisiz hale getirdiler - Resim: 1

Türkiye saatiyle önceki gün saat 17.30'da İrlanda'nın Dublin kentinden havalanan Ryanair Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, saat 22.00'de Milas- Bodrum Havalimanı'na iniş yaptığı sırada yabancı uyruklu yolculardan biri ayağa kalkarak, yürümeye başladı. 

1 / 5
Kadın yolcu uçağı fena karıştırdı! Yere yatırarak etkisiz hale getirdiler - Resim: 2

Uyarılara rağmen yerine oturmayan kadın yolcuya, hostesler müdahale etti. Alkollü olduğu belirlenen yolcunun başka bir koltuğa oturması sağlandı. 

2 / 5
Kadın yolcu uçağı fena karıştırdı! Yere yatırarak etkisiz hale getirdiler - Resim: 3

Yeniden ayağa kalkmaya çalışan alkollü kadına, bu defa yanındaki Türk kadın yolcu müdahale etti. 

3 / 5
Kadın yolcu uçağı fena karıştırdı! Yere yatırarak etkisiz hale getirdiler - Resim: 4

Alkollü kadın ise bu sırada, Türk, kadın yolcuya vurarak, dudağından yaraladı. Bunun üzerine 2 kadın yolcu arasında kavga çıktı. Kavgayı araya giren hostesler ve diğer yolcular ayırdı. 

4 / 5