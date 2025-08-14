  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kadına evinin balkonunda tüyleri diken diken eden şiddet kamerada!

Kadına evinin balkonunda tüyleri diken diken eden şiddet kamerada

Şanlıurfa'da bir kadının balkonda tekme-tokat dövülüp, boğazının sıkıldığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA
Kadına evinin balkonunda tüyleri diken diken eden şiddet kamerada - Resim: 1

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Mahallesi'nde evli oldukları tahmin edilen erkek ile kadın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 

1 / 3
Kadına evinin balkonunda tüyleri diken diken eden şiddet kamerada - Resim: 2

Tartışma sırasında erkek, kadını tekme-tokat dövüp boğazını sıktı. Çığlıklar atan kadını fark eden komşular, şiddet anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydedip polise ihbarda bulundu.

2 / 3
Kadına evinin balkonunda tüyleri diken diken eden şiddet kamerada - Resim: 3
3 / 3