Kadına evinin balkonunda tüyleri diken diken eden şiddet kamerada
Şanlıurfa'da bir kadının balkonda tekme-tokat dövülüp, boğazının sıkıldığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
Şanlıurfa'nın Eyyübiye Mahallesi'nde evli oldukları tahmin edilen erkek ile kadın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında erkek, kadını tekme-tokat dövüp boğazını sıktı. Çığlıklar atan kadını fark eden komşular, şiddet anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydedip polise ihbarda bulundu.
