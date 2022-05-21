Kadına şiddet önlemek istediler, başlarına gelmeyen kalmadı

SALDIRGANA PATATES FIRLATTI

Dakikalarca süren kavganın ardından taraflar ayrıldı. Bir süre sonra tekrar olay yerine giden Murat Ç., yanında getirdiği silahla çevredekilere 7-8 el ateş etti. Çıkan mermilerden biri market çalışanını bacağından yaraladı. Bu sırada marketin önünde duran bir kişi de elindeki patatesleri kaçan saldırganın arkasından fırlattı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri saldırganı Güngören'de olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Saldırganın ilk ifadesinde kız arkadaşıyla şakalaştığını söylediği öğrenildi.