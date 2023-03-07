Kadına şiddete, esnaftan müdahale kamerada
İstanbul'da ATM önünde işlem yaptığı esnada küfür ettiği iddia edilen şahıs, kendisine tokat atan kadına saldırdı. Yumruk ve tekme atan şahıs, olayı gören esnaf tarafından ensesinden tutularak etkisiz hale getirildi.
Olay, önceki hafta Pazartesi günü saat 17.45 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz’da meydana geldi.
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İddiaya göre ATM önünde işlemini yapan bir kadın ardından yoluna devam etmek istedi. O esnada arkasında bekleyen bir şahıs, kadına küfür etti.
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Bunu duyan kadın adama yaklaşarak yüzüne tokat attı. Buna öfkelenen şahıs kadına yumruk ve tekmelerle saldırdı. Bunu gören esnaf Enes Çavuş hızla işyerinden çıkarak şahsı ensesinden tutup etkisiz hale getirdi.
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Kadını kurtaran genç, sonradan gelen arkadaşlarıyla birlikte şahsı uzaklaştırdı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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