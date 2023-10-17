Kadına şiddete meydan dayağı!

Çevredeki vatandaş ve esnafların ‘dur, yapma’ diye yaptığı ikazlara aldırmayan şahıs, araya girmeye çalışan vatandaşlara da direndi. Kalabalık kadını eski kocasının elinden kurtarmayı başardığı esnada son bir hamle yapan cani adam, eski eşini boyun ve sırt bölgesine birkaç kez daha bıçak sapladı. Öfkeli adamın elinden kurtarılan kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerine 7-8 bıçak darbesi alarak ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.