Kadına şiddeti önlemek isterken bıçaklandı
İstanbul'da sokak ortasında tartışan çifti görüp, erkeğin kadına zarar vermemesi için uyarıda bulunup çifti ayırmak isteyen bir kişi ölümden döndü. Zanlı ise serbest kaldı.
İstanbul Kocamustafapaşa'da sokak ortasında tartışan çifti görüp, erkeğin kadına zarar vermemesi için uyarıda bulunduğu için bıçaklanan M.İ.'yi (48), yaraladığı iddia edilen sanık A.Ö. 11 ay sonra tahliye edildi. Olayda 5 bıçak darbesi alıp açık kalp ameliyatıyla ölümden dönen M.İ., "Artık kimseye de yardım edemiyorum çünkü aynı şeyle de karşılaşabilirim. Adalet bekliyorum, suçlunun dışarıda değil içeride olması gerekiyor" diyerek tepki gösterdi.
Olay, 17 Aralık 2022 tarihinde meydana geldi. A.Ö. ve sevgilisi M.Ç., Yapağı Sokak üzerinde tartışırken, sokaktan geçen M.İ. de erkeğin kıza zarar vereceğini düşünerek yanlarına gitti. M.İ.'nin sözlü uyarısına önce M.Ç., sonra A.Ö. tepki verdi. Kısa bir tartışmanın ardından iki sevgili, Ali Şir Nevai Sokağa doğru ilerledi. İddiaya göre M.İ., şüphelilerin ardından yürümeye devam etti. Çıkan arbedede çift birlikte hareket ederek M.İ.'yi itip yere düşürdükten sonra A.Ö. kesici bir aletle saldırdı. Olay sonrasında şüphelilerden sadece A.Ö. gözaltına alındı. A.Ö. çıkarıldığı adliyede 19 Aralık'ta tutuklandı. Savcılıkça hazırlanan iddianameye göre, şikayetçi M.İ. her iki şüphelinin de elinde bıçak gördüğünü söylerken; şüpheliler bu suçlamayı reddettiler. Adli tıp raporuna göre M.İ.'nin hayati tehlikeye girecek derecede yaralandığı tespit edildi. İddianamede, suçtan kurtulmaya yönelik savunma yapan A.Ö. ve M.Ç.'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisleri istendi.
İstanbul 21.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 31 Mayıs 2023'teki ilk duruşmasında, savunmasını yapan A.Ö., dövmeci ve kurye olduğunu söyleyerek olay günü kız arkadaşıyla aralarında bazı sorunlar olduğu için tartıştıklarını ve seslerinin bu nedenle yüksek çıktığını söyledi. A.Ö., "Ancak M.Ç. ile kavga durumumuz yoktu. Mağdur, bize küfretti. Cevap vermedim. Elinde bira poşeti vardı. Sarhoştu. Kötü bir şey yapmadığımızı söyleyerek yolumuza devam ettik. Arkamızdan gelip bağırarak 'Kıza zorla bir şey mi yapıyorsun?' dedi. Ben de 'Ağabey biz arkadaşız, ona kötü bir şey yapmam, sadece konuşuyoruz' dedim. Bana, 'Zarar da veremezsin, kavga edemezsin' deyip küfretti. M.Ç.'in elini tutup yürümeye devam ettim. M.Ç.'e 'O...' deyip göğsüne vurdu ve tuttu. M.Ç. de şikayetçinin tuttuğu eline vurarak kendisini kurtarmaya çalıştı. Ancak şikayetçi bu kez M.Ç.'in boynuna yumruk attı. M.Ç. yere düştü. Ben de şikayetçiyi durdurmak için tekme attım. Boğuşmaya başladık elindeki bira şişeleri düştü kırıldı. Sonra yerde birlikte boğuştuk. Çevredekiler müdahale etti. Sol elimde acı hissettim, kesik vardı. Sonra M.Ç. ile kalktık, uzaklaştık" dedi. "Kesinlikle elimde bıçak yoktu, bıçaklamadım" diyen sanık A.Ö., şikayetçinin ne şekilde yaralandığını bilmediğini öne sürdü. Sanık M.Ç. ise A.Ö. ile aralarındaki sorunları konuşmak için işyerine gittiğini, sesleri yüksek çıkarak tartıştıklarını, birlikte ağladıklarını, sonrasında ilk kez gördüğü şikayetçinin kendilerine küfrederek sataştığını, sonrasının da A.Ö.'ın anlattığı gibi olduğunu, üzerlerinde bıçak olmadığını ileri sürdü.
Aynı duruşmada ifade veren şikayetçi M.İ. de tartışan çifti görünce yanlarına gittiğini, M.Ç.'e "Sana bir şey mi yapıyor. Ben seni korumak için geldim" dediğini, M.Ç.'in ise "Biz sevgiliyiz, s...g." dediğini, bunun üzerine ne haliniz varsa görün deyip evine doğru yürüdüğünü, ancak A.Ö.'in "Bana niye engel oldun, ağzını burnunu dağıtsaydım" dediğini, kendisinin neden küfrettiğini sormasıyla A.Ö.'in üzerinden çıkardığı bıçakla hamle yaptığını, sonra da bıçağı M.Ç.'in elinde gördüğünü, bıçaktan kaçındığını, elinde kola, meyve suyu olan poşeti savurduğunu, poşetin yırtıldığını, A.Ö.'in tekme atmasıyla yere düştüğünü, bu kez sırtından bıçaklanmaya devam ettiğini, o sırada geçen bir arabadaki 3 gençten birinin A.Ö.'e tekme atarak uzaklaştırdığını, sonra kendisini hasteneye götürdüklerini anlattı. Şikayetçi M.İ., olay günü kesinlikle alkollü olmadığını ve sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.