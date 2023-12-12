Kadına şiddeti önlemek isterken bıçaklandı

İstanbul 21.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 31 Mayıs 2023'teki ilk duruşmasında, savunmasını yapan A.Ö., dövmeci ve kurye olduğunu söyleyerek olay günü kız arkadaşıyla aralarında bazı sorunlar olduğu için tartıştıklarını ve seslerinin bu nedenle yüksek çıktığını söyledi. A.Ö., "Ancak M.Ç. ile kavga durumumuz yoktu. Mağdur, bize küfretti. Cevap vermedim. Elinde bira poşeti vardı. Sarhoştu. Kötü bir şey yapmadığımızı söyleyerek yolumuza devam ettik. Arkamızdan gelip bağırarak 'Kıza zorla bir şey mi yapıyorsun?' dedi. Ben de 'Ağabey biz arkadaşız, ona kötü bir şey yapmam, sadece konuşuyoruz' dedim. Bana, 'Zarar da veremezsin, kavga edemezsin' deyip küfretti. M.Ç.'in elini tutup yürümeye devam ettim. M.Ç.'e 'O...' deyip göğsüne vurdu ve tuttu. M.Ç. de şikayetçinin tuttuğu eline vurarak kendisini kurtarmaya çalıştı. Ancak şikayetçi bu kez M.Ç.'in boynuna yumruk attı. M.Ç. yere düştü. Ben de şikayetçiyi durdurmak için tekme attım. Boğuşmaya başladık elindeki bira şişeleri düştü kırıldı. Sonra yerde birlikte boğuştuk. Çevredekiler müdahale etti. Sol elimde acı hissettim, kesik vardı. Sonra M.Ç. ile kalktık, uzaklaştık" dedi. "Kesinlikle elimde bıçak yoktu, bıçaklamadım" diyen sanık A.Ö., şikayetçinin ne şekilde yaralandığını bilmediğini öne sürdü. Sanık M.Ç. ise A.Ö. ile aralarındaki sorunları konuşmak için işyerine gittiğini, sesleri yüksek çıkarak tartıştıklarını, birlikte ağladıklarını, sonrasında ilk kez gördüğü şikayetçinin kendilerine küfrederek sataştığını, sonrasının da A.Ö.'ın anlattığı gibi olduğunu, üzerlerinde bıçak olmadığını ileri sürdü.