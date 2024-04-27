Kadına vuramadı, sinirini böyle çıkardı: Kaybeden yine kendisi oldu
Bursa’da yanındaki kadınla konuşurken sinirlenen adam, yol kenarındaki plastik çöp kutusuna tekmeler yağdırdı. Ancak sinirini çöp kovasından çıkartan kişinin zararı yine kendisine oldu. O ilginç anlar kamerada....
Kaynak: İHA
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Bursa'da yaşanan olay, izleyenleri gülümsetti. Çöp kovasının kırılmasının ardından güvenlik kameralarını izleyenler gözlerine inanamadı.
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Yanındaki kadınla birlikte gece 00.05 sıralarında konuşa konuşa ilerleyen adam, bir anda sinirine hakim olamadı.
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Sokaktaki plastik çöp kovasını gözüne kestiren adam, sinirini kovadan çıkarmak istedi.
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