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Kadına vuramadı, sinirini böyle çıkardı: Kaybeden yine kendisi oldu

Bursa’da yanındaki kadınla konuşurken sinirlenen adam, yol kenarındaki plastik çöp kutusuna tekmeler yağdırdı. Ancak sinirini çöp kovasından çıkartan kişinin zararı yine kendisine oldu. O ilginç anlar kamerada....

Kaynak: İHA
Kadına vuramadı, sinirini böyle çıkardı: Kaybeden yine kendisi oldu - Resim: 1
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Kadına vuramadı, sinirini böyle çıkardı: Kaybeden yine kendisi oldu - Resim: 2

Bursa'da yaşanan olay, izleyenleri gülümsetti. Çöp kovasının kırılmasının ardından güvenlik kameralarını izleyenler gözlerine inanamadı. 

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Kadına vuramadı, sinirini böyle çıkardı: Kaybeden yine kendisi oldu - Resim: 3

Yanındaki kadınla birlikte gece 00.05 sıralarında konuşa konuşa ilerleyen adam, bir anda sinirine hakim olamadı. 

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Kadına vuramadı, sinirini böyle çıkardı: Kaybeden yine kendisi oldu - Resim: 4

Sokaktaki plastik çöp kovasını gözüne kestiren adam, sinirini kovadan çıkarmak istedi. 

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