Kadınlar birbirine girdi, erkekler zor ayırdı

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Görüntülerde, 2 kadın başka bir kadına saldırıyor. Yere düşen kadınlar birbirlerine tekme tokat saldırıyor. Elinde baston olan bir kişi ayırmaya çalışırken yere düşüyor. Çevredekiler kavga ederlere müdahale ediyor. Kısa bir süre sonra, taraflar ayrılıyor.