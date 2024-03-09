Kadınlar gününde bir kadın eski eşi tarafından katledildi

Adana'da F.B. (39), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eski eşi S.E. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. F.B.'ın Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir hastanede başhekim yardımcılığı yaptığı, olayın ardından gözaltına alınan cinayet şüphelisi S.E.'nün ise astsubay olduğu öğrenildi.