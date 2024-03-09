Kadınlar gününde bir kadın eski eşi tarafından katledildi
Tüm dünya 8 Mart Kadınlar Günü coşkusunu yaşarken Türkiye yine eski eşi tarafından öldürülen bir kadının ardından gözyaşı döküyordu. Doktor olduğu öğrenilen 39 yaşındaki genç kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde astsubay olan eski eşi tarafından öldürüldü...
Kaynak: DHA
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Adana'da F.B. (39), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eski eşi S.E. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. F.B.'ın Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir hastanede başhekim yardımcılığı yaptığı, olayın ardından gözaltına alınan cinayet şüphelisi S.E.'nün ise astsubay olduğu öğrenildi.
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Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep'in Nizip ilçesinde acil tıp uzmanı ve başhekim yardımcılığı yapan F.B., ziyaret için Adana'daki annesinin evine geldi.
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F.B., yaklaşık 1 yıl önce boşandığı astsubay S.E. ile annesinin evinin bulunduğu apartmanın girişinde karşılaştı ve tartışma başladı. Tartışma sırasında belindeki tabancayı çıkaran S.E., eski eşi F.B.'a ateş etti.
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