Kadınlar gününde eski eşinin katlettiği kadının tabutunu yine kadınlar taşıdı
Mersin'de 1 yıl önce boşandığı polis memuru eşi tarafından öldürülen genç kadının cenazesini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar taşıdı...
Kaynak: DHA / İHA
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 yıl önce boşandığı polis memuru M.Y. (41) tarafından tabancayla öldürülen satış danışmanı M.B.’in (31) cenazesi toprağa verildi. M.B.’in cenazesini kadınlar taşıdı.
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Olay, dün sabah saatlerinde ilçenin Yenice Mahallesi’ndeki hemzemin geçidin yakınlarında meydana geldi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.Y., 1 yıl önce boşandığı, ikinci eşi M.B. ile konuşmak için buluştu. Bir süre konuşan M.Y. ile M.B. arasında tartışma çıktı.
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Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y., beylik tabancasıyla M.B.'in başına ateş etti. M.Y., daha sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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