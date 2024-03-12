Kadınlar Günü'nde öldürülen genç kadının katiline direndiği anlar kamerada

Olay, 8 Mart saat 23.30 sıralarında, Konak Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi. Aynı yemek şirketinde çalışan O.A. ile kızı İ.A., ardından bir banka oturdu. Bu sırada O.A. ve kızı İ.A., bir hastanede veri giriş memuru Y.Y.'ın bıçaklı saldırısına uğradı.