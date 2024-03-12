Kadınlar Günü'nde öldürülen genç kadının katiline direndiği anlar kamerada
İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç kızın katil zanlısına direndiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı.
İzmir'in Konak ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde uğradığı bıçakla saldırı sonucu İ.A.'ın (20) öldürüldüğü, annesi O.A.'ın (45) ise yaralandığı olay bir iş yerine güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde İ.A.'nın katil zanlısı Y.Y.'a (32) direndiği görüldü.
Olay, 8 Mart saat 23.30 sıralarında, Konak Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi. Aynı yemek şirketinde çalışan O.A. ile kızı İ.A., ardından bir banka oturdu. Bu sırada O.A. ve kızı İ.A., bir hastanede veri giriş memuru Y.Y.'ın bıçaklı saldırısına uğradı.
Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Y.Y. da bacağından yaralandı. Çevredekiler ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, anne kızı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan İ.A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.