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Kadınlar kavga etti, erkekler izledi

Bursa’da iki kadın grubu arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce kadınlar sokak ortasında saç saça birbirine girdi. O anlar kameraya yansırken, bir grup erkek ise kavgayı bir süre izlemeyi tercih etti.

Kadınlar kavga etti, erkekler izledi - Resim: 1

İHA'nın haberine göre olay Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kadınlar arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. 

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Kadınlar kavga etti, erkekler izledi - Resim: 2

İki grup bu nedenle sözlü tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüşünce gece vakti kadınlar sokak ortasında saç saça birbirlerine girdiler.

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Kadınlar kavga etti, erkekler izledi - Resim: 3

Kadınların o kavgasını ise bir grup erkek ayırmak yerine izlemeyi tercih ettiler. O anlar kameraya kaydedilirken, kavgayı bir süre sonra çevredikiler ayırdı.

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Kadınlar kavga etti, erkekler izledi - Resim: 4

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