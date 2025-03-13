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Kadınların kabusu olan ''kameralı sapık'' yakalandı

Diyarbakır'da sokakta takip ettiği kadınları gizlice kameraya kaydederek bu görüntüleri sosyal medyada paylaştığı tespit edilen bir şüpheli tutuklandı.

Kaynak: DHA / İHA
Kadınların kabusu olan ''kameralı sapık'' yakalandı - Resim: 1

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sokakta takip ettiği kadınların fotoğraf ve görüntülerini sosyal medyadan paylaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kadınların kabusu olan ''kameralı sapık'' yakalandı - Resim: 2

Ekipler, görüntüleri paylaşan şüphelinin Ş.K. olduğunu tespit etti. Şüpheli gözaltına alınırken, Ş.K.'nin telefonunda yapılan incelemede çektiği fotoğraf ve görüntüler bulundu.

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Kadınların kabusu olan ''kameralı sapık'' yakalandı - Resim: 3

Sorgusunda suçunu itiraf eden Ş.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Kadınların kabusu olan ''kameralı sapık'' yakalandı - Resim: 4
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