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Kadınların yan bakma kavgasında kıyamet koptu

Bursa'da kadınların yan bakma kavgası kameraya yansıdı.

Kadınların yan bakma kavgasında kıyamet koptu - Resim: 1

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kadın arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. 

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Kadınların yan bakma kavgasında kıyamet koptu - Resim: 2

İHA'nın haberine göre tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kadınlar birbirlerinin saçlarını acımasızca çekerken araya çevredeki vatandaşlar girdi.

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Kadınların yan bakma kavgasında kıyamet koptu - Resim: 3

Vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken olay yerine gelen polis ekibi tarafları polis merkezine götürdü.

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Kadınların yan bakma kavgasında kıyamet koptu - Resim: 4
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