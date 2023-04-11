Kadınların yan bakma kavgasında kıyamet koptu
Bursa'da kadınların yan bakma kavgası kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kadın arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı.
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İHA'nın haberine göre tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kadınlar birbirlerinin saçlarını acımasızca çekerken araya çevredeki vatandaşlar girdi.
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Vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken olay yerine gelen polis ekibi tarafları polis merkezine götürdü.
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