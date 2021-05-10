Kadınlarla flört etmek için milyarder olan iş insanı karısı tarafından öldürüldü
"Para kazanmamın sebebi çekici kadınlarla flört etmek" diyen 77 yaşındaki Japon iş insanı, 25 yaşındaki genç karısı tarafından öldürüldü.
Japon emlak patronu Kosuke Nozaki, genç model eşiyle havaalanında tanıştıktan sonra başına geleceklerden habersizdi.
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Kosuke Nozaki, kaleme aldığı köşe yazısında Tokyo'nun Haneda havaalanında, Saki Sudo'nun kendisine yardım etmesini sağlamak için bilerek takılıp düştüğünü ve bu şekilde tanıştıklarını söylemişti.
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Nozaki, 2018 yılında ölümünden kısa bir süre önce Gendai Business web sitesi için yazdığı bir köşe yazısında, insanlar onu parasının peşinde olduğu konusunda uyarsa bile Sudo ile evlenerek 'mutlu olacağından emin' olduğunu yazmıştı.
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Kitabın yayıncısının web sitesine göre Nozaki, servetini yoktan inşa etti ve metal hurdalar da dahil olmak üzere neredeyse her şeyi sattı.
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