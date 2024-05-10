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''Kadınsın yapamazsın'' dediler, şehrinde ilk oldu

Ordu'da 3 çocuk annesi Ayşegül Hanım çevresinden gelen "kadınsın yapamazsın" eleştirilerine tıkadığı kulağıyla çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve mesleğinde ildeki tek kadın oldu.

Kaynak: İHA
''Kadınsın yapamazsın'' dediler, şehrinde ilk oldu - Resim: 1
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''Kadınsın yapamazsın'' dediler, şehrinde ilk oldu - Resim: 2

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsünde şoförlük yapan 3 çocuk annesi Ayşegül Kurt, bu meslekte ildeki tek kadın olarak görev yapıyor. 8,5 metre uzunluğunda ve 70 kişi kapasiteli otobüsü kullanan Ayşegül Kurt, yolcular ve meslektaşlarından da tam destek alıyor.

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''Kadınsın yapamazsın'' dediler, şehrinde ilk oldu - Resim: 3

Geçen yıllarda İstanbul'dan memleketi Ordu'ya gelen ve servis şoförlüğü yapan evli ve 3 çocuk annesi Ayşegül Kurt (47), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine dolmuş şoförü olmaya karar verdi.

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''Kadınsın yapamazsın'' dediler, şehrinde ilk oldu - Resim: 4

Önceden de olan tecrübesi ile direksiyonun başına geçen Kurt, 8,5 metre uzunluğunda ve 70 yolcu kapasitesine sahip Ordu Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsü 1. etapta şoför olarak göreve başladı. Yaklaşık 2 haftadır 52 numaralı otobüsü kullanan kadın kaptan, meslektaşları ile yolcuların kendisine destek verdiğini belirtiyor.

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