''Kadınsın yapamazsın'' dediler, şehrinde ilk oldu
Ordu'da 3 çocuk annesi Ayşegül Hanım çevresinden gelen "kadınsın yapamazsın" eleştirilerine tıkadığı kulağıyla çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve mesleğinde ildeki tek kadın oldu.
Ordu'da Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsünde şoförlük yapan 3 çocuk annesi Ayşegül Kurt, bu meslekte ildeki tek kadın olarak görev yapıyor. 8,5 metre uzunluğunda ve 70 kişi kapasiteli otobüsü kullanan Ayşegül Kurt, yolcular ve meslektaşlarından da tam destek alıyor.
Geçen yıllarda İstanbul'dan memleketi Ordu'ya gelen ve servis şoförlüğü yapan evli ve 3 çocuk annesi Ayşegül Kurt (47), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine dolmuş şoförü olmaya karar verdi.
Önceden de olan tecrübesi ile direksiyonun başına geçen Kurt, 8,5 metre uzunluğunda ve 70 yolcu kapasitesine sahip Ordu Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsü 1. etapta şoför olarak göreve başladı. Yaklaşık 2 haftadır 52 numaralı otobüsü kullanan kadın kaptan, meslektaşları ile yolcuların kendisine destek verdiğini belirtiyor.