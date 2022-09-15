Kafası karışanlar buraya! İşte 10 soruda Sosyal Konut Projesi
Sosyal Konut Projesi'nde başvuru sayısı 1 milyon 500 bini geçti. Projeyle ilgili bazı detaylar kafa karışıklığına neden oldu. İşte dev projeyle ilgili merak edilenler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi yoğun ilgi gördü. Dev konut projesine başvuru sayısı 1 milyon 500 bini geçti.
Projeye başvuruda bulunabilmek için hane halkı gelirinin İstanbul için net 18 bin, diğer şehirlerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek ve hane halkı geliri başvurucunun kendisi, eşi ve velayetleri altındaki 18 yaş altı çocuklarının toplam geliri dikkate alınarak hesaplanacak.
Sosyal konut hamlesi kapsamında 2028 yılına kadar 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin iş yeri hizmete sunulacak.
Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konut, 2 yıl içinde tamamlanacak.
Başvurular "şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 5 kategoride kabul edilecek.
TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, iş yerlerine ve konut arsalarına, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabilecek.