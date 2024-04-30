Kafatası kemikleri bulunmuştu: Korhan Berzeg'e ait yeni bulguları arama çalışmaları sonlandırıldı

Jandarma ekipleri, Berzeg'e ait kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra kimlik ve banka kartlarının bulunduğu kırsal Armutlu ve Gelgeç mahalleleri arasındaki Fındıklı Deresi mevkisinde engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu bölgede 6 gün önce başlayan incelemelerini bugün de sürdürdü.