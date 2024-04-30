Kafatası kemikleri bulunmuştu: Korhan Berzeg'e ait yeni bulguları arama çalışmaları sonlandırıldı
Geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'in kıyafet ve kemik parçaları ile banka ve kredi kartlarının bulunduğu bölgede yapılan çalışmalar tamamlandı.
Jandarma ekipleri, Berzeg'e ait kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra kimlik ve banka kartlarının bulunduğu kırsal Armutlu ve Gelgeç mahalleleri arasındaki Fındıklı Deresi mevkisinde engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu bölgede 6 gün önce başlayan incelemelerini bugün de sürdürdü.
Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 62 personelle bölgede yapılan araştırma faaliyetlerine, 6 jandarma asayiş timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir istihbarat timi, 3 jandarma asayiş komando unsuru ve İl Jandarma Komutanlığı'ndan gönderilen 3 kadavra tespit köpeği katıldı.
Bölgenin yoğun bitki örtüsüyle kaplı olması nedeniyle çalışmaların 7'nci gününde tırmıklarla arama yapan ekipler, herhangi bir delile ulaşamadı.
Jandarma ekiplerinin çalışmaları bugün tamamlanırken, Berzeg'in kızı Nisa'nın olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu öğrenildi.