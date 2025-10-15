Kafe işletmecisine AVM otoparkında kanlı saldırı
Bursa'da bir AVM'de kafenin işletme müdürü olarak çalışan E.Ç. (29), otoparkta silahlı saldırıya uğradı. E.Ç. ağır yaralanırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay saat 16.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Alışveriş merkezinde bir kafede işletme müdürü olarak çalışan E.Ç., otomobilini otoparka park ettiği sırasıda aracına bir şüpheli bindi.
İkili arasında tartışma çıkarken, şüpheli belinden çıkardığı tabancasıyla ateş açmaya başladı.
Ç., vücudunun birçok yerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli tabancayı atıp, bir başka otomobille kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki özel hastaneye kaldırılan E.Ç.’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
