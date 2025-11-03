Kafede korkunç cinayet: 20 yaşındaki genç kız bıçaklanarak öldürüldü
İstanbul Bağcılar'da bir kafade çalışan S.Ş. (19), sipariş nedeniyle tartıştığı eski iş arkadaşı H.T. adlı genç kızı bıçaklayarak öldürdü.
Olay, 31 Ekim Cuma günü saat 04.00 sıralarında Sancaktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.T. adlı genç kız (20) bir süre önce işten ayrıldığı kafeye gelerek sipariş verdi. Ş.S. (19) siparişini getirdi. Siparişi beğenmeyen H. ile S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kafeden ayrılan S. evine gitti. Ardından evden bıçak alan S., kız kardeşi R.F.S. (16) ile birlikte kafeye döndü. Burada T. ile S. arasında yeniden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.
Çıkan kavgada S., yanında getirdiği bıçakla H.T.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Kafedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.
Ağır yaralanan T. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Karnından ve kalbinden bıçakladığı öğrenilen H.T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.