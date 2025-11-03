Kafede korkunç cinayet: 20 yaşındaki genç kız bıçaklanarak öldürüldü

Olay, 31 Ekim Cuma günü saat 04.00 sıralarında Sancaktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.T. adlı genç kız (20) bir süre önce işten ayrıldığı kafeye gelerek sipariş verdi. Ş.S. (19) siparişini getirdi. Siparişi beğenmeyen H. ile S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kafeden ayrılan S. evine gitti. Ardından evden bıçak alan S., kız kardeşi R.F.S. (16) ile birlikte kafeye döndü. Burada T. ile S. arasında yeniden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.